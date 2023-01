Conte musical – Les Graines Oubliées Saint-Brieuc Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Conte musical – Les Graines Oubliées Saint-Brieuc, 11 février 2023, Saint-Brieuc Saint-Brieuc. Conte musical – Les Graines Oubliées Bonjour Minuit Rue René-Yves Creston Saint-Brieuc Côtes-d’Armor Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit

2023-02-11 16:30:00 – 2023-02-11 17:30:00

Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit

Saint-Brieuc

Côtes-d’Armor Saint-Brieuc Les Graines Oubliées raconte l’aventure d’une petite fille qui quitte sa ville natale pour sauver sa maman malade. Cherchant un remède, elle rencontre une nuit un crapaud qui lui révèle ce secret : il existe quelque part, loin de la ville, une sorcière qui sait soigner grâce aux pouvoirs des plantes. Peut-être même qu’elle peut guérir la maman de Lily ? La petite fille se met alors en route, et découvre tout un monde qu’on lui a caché jusqu’ici. Imaginé par l’artiste et multi-instrumentiste Ladylike Lily, Les Graines Oubliées est à la fois un théâtre d’ombre et un conte musical qui s’offre comme une ode à l’écologie, au féminisme et à la liberté. +33 2 96 01 51 40 Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Saint-Brieuc Côtes-d'Armor Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Ville Saint-Brieuc Saint-Brieuc lieuville Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor

Conte musical – Les Graines Oubliées Saint-Brieuc 2023-02-11 was last modified: by Conte musical – Les Graines Oubliées Saint-Brieuc Saint-Brieuc 11 février 2023 Bonjour Minuit Rue René-Yves Creston Saint-Brieuc Côtes d'Armor Côtes-d’Armor saint-brieuc Saint-Brieuc, Côtes d'Armor

Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor