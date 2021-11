Donnezac Yourte de l'Imaginarium Donnezac, Gironde Conte Musical: Les amours du prince Kamar Al-Zaman et de la princesse de Badoure Yourte de l’Imaginarium Donnezac Catégories d’évènement: Donnezac

Gironde

Conte Musical: Les amours du prince Kamar Al-Zaman et de la princesse de Badoure Yourte de l’Imaginarium, 22 janvier 2022, Donnezac. Conte Musical: Les amours du prince Kamar Al-Zaman et de la princesse de Badoure

Yourte de l’Imaginarium, le samedi 22 janvier 2022 à 21:00

Sur l’île des enfants de Khaledan nait le prince Kamar al Zaman, beau comme la nuit. De l’autre côté du monde, en Chine, au même instant, nait la princesse de Badoure, belle comme le jour. Lors d’une nuit magique, deux génies facétieux les réunissent et ils tombent éperdument amoureux l’un de l’autre Le lendemain, ils s’éveillent à nouveau seuls, chacun dans son pays, avec pour seule preuve de cette rencontre, une bague à leur doigt. Ainsi débute pour eux un long chemin à travers l’Orient, à la recherche de l’amour rêvé. ​ « Les amours du prince Kamar Al Zaman et de la princesse de Badoure » est extrait des mille et une nuit. Il est conté par la comédienne Léa Quinson, mis en musique et interprété par Sylvain Meillan. Dans ce récit à deux voix, texte et partition musicale font corps dans un écriture contrastante, tantôt ciselée, tantôt chahuté par la fantaisie de l’instant. La conteuse interprète tour à tour les différents personnages en leur prêtant une voix et une gestuelle. La Gadulka (violon traditionnel bulgare), complété d’un petit ensemble de percussions, reflètent un orient imaginaire. Une histoire d’amour aux accents orientaux pour voyager le temps d’une soirée au fil des mots et de la musique. Yourte de l’Imaginarium 50 le Bourg 33860 Donnezac Donnezac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T21:00:00 2022-01-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Donnezac, Gironde Autres Lieu Yourte de l'Imaginarium Adresse 50 le Bourg 33860 Donnezac Ville Donnezac lieuville Yourte de l'Imaginarium Donnezac