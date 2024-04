Conte musical Le voyage musical de Pedro en Amérique du Sud Salle communale Matignon, samedi 13 avril 2024.

Les musiciens et enseignants de l’école de musique de Matignon vous invitent à un conte musical en Amérique du Sud à travers le Brésil, l’Argentine, le Pérou et le Chili, qui vous fera voyager au son des mélodies et rythmes traditionnels de ces pays. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 17:00:00

fin : 2024-04-13

Salle communale Place Gouyon

Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne ecoledemusique.matignon@dinan-agglomeration.fr

