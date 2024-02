Conte musical Le Roi Neïo Exposition Immersive Mozaïk Galerie des Hospices Limoges, samedi 9 mars 2024.

Conte musical Le Roi Neïo Exposition Immersive Mozaïk Galerie des Hospices Limoges Haute-Vienne

A partir de 19h.

Spectacle tout public à partir de 8 ans, suivi d’une animation en lien.

Bienvenue dans l’univers du roi Neïo, personnage nocturne sautillant à travers des

fresques musicales et contorsionnées.

Au fil du chant et récit de ses aventures dans le monde des rêves, vous rencontrerez

son imaginaire, dans lequel tout semble possible. Il vous fera part de ses questionnements, ses façons à lui d’y répondre et sa naïveté qui le sauve d’une réalité parfois rude et abrupte. N’hésitez pas à vous approprier ses histoires, qui ne sont au fond que les bribes de nos histoires communes. Des histoires, qu’on écrit le jour, la nuit, en regardant la Lune. Contemplation, nostalgie, douce saudade.

Jauge limitée, réservation par téléphone (en lien). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-09 19:30:00

Galerie des Hospices 6 Rue Louis Longequeue

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine advitam.corporation@gmail.com

