Conte musical : le rêve de Tom Sélestat, 18 mai 2022, Sélestat.

Conte musical : le rêve de Tom Sélestat

2022-05-18 18:00:00 – 2022-05-18

Sélestat Bas-Rhin

“Le rêve de Tom” est un conte musical écrit par 2 sœurs : Catherine (compositeur) et Fanny (auteur) Baert. Le conte met en scène un petit garçon ennuyé par la pluie et rêvant de petits êtres de la légende des Leprechauns. Les classes de clarinette, flûte traversière, harpe, percussions, piano et violon de l’Ecole de musique de Sélestat ont monté la partie musicale de ce conte. L’histoire sera bien évidemment lue au fil de l’aventure. De plus, quelques classes des écoles élémentaires ont collaboré en proposant des illustrations du conte. Celles-ci seront projetées en arrière plan pendant que les musiciens joueront.

Conte musical par les élèves de l’Ecole de Musique avec la participation de classes de primaire

+33 3 88 82 97 59

“Le rêve de Tom” est un conte musical écrit par 2 sœurs : Catherine (compositeur) et Fanny (auteur) Baert. Le conte met en scène un petit garçon ennuyé par la pluie et rêvant de petits êtres de la légende des Leprechauns. Les classes de clarinette, flûte traversière, harpe, percussions, piano et violon de l’Ecole de musique de Sélestat ont monté la partie musicale de ce conte. L’histoire sera bien évidemment lue au fil de l’aventure. De plus, quelques classes des écoles élémentaires ont collaboré en proposant des illustrations du conte. Celles-ci seront projetées en arrière plan pendant que les musiciens joueront.

Sélestat

dernière mise à jour : 2022-04-20 par