Conte musical – Le rêve de Tom Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Conte musical – Le rêve de Tom Quimperlé, 17 mars 2023, Quimperlé . Conte musical – Le rêve de Tom 18 Place Saint-Michel Médiathèque Quimperlé Finistère Médiathèque 18 Place Saint-Michel

2023-03-17 17:30:00 – 2023-03-17

Médiathèque 18 Place Saint-Michel

Quimperlé

Finistère Tous publics. Au cours d’une belle journée de printemps, Tom s’ennuie.

Il décide de partir à l’aventure avec son cheval.

Mais que va lui réserver cette aventure dans la forêt ?

Pour célébrer la Saint-Patrick, les élèves de la classe de flûte traversière du conservatoire, accompagnés de la conteuse Maryse Turci, vous font voyager en Irlande au travers d’un conte musical. En partenariat avec le Conservatoire intercommunal Musique et Danse de Quimperlé Communauté. mediatheque@quimperle.bzh +33 2 98 35 17 30 https://www.matilin.bzh/ Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-12-23 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Quimperlé Finistère Médiathèque 18 Place Saint-Michel Ville Quimperlé lieuville Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Departement Finistère

Quimperlé Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

Conte musical – Le rêve de Tom Quimperlé 2023-03-17 was last modified: by Conte musical – Le rêve de Tom Quimperlé Quimperlé 17 mars 2023 18 Place Saint-Michel Médiathèque Quimperlé Finistère finistère Quimperlé

Quimperlé Finistère