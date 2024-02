Conte musical « Le Petit Prince » Place Robert de Flers Pont-l’Évêque, samedi 24 février 2024.

Conte musical « Le Petit Prince » Place Robert de Flers Pont-l’Évêque Calvados

Marina Sosnina, une des plus grandes dessinatrices sur sable en Europe, nous fait l’honneur de venir présenter Le Pe4t Prince de SAINT EXUPERY.

En effet, depuis 2007, Marina Sosnina parZcipe aux concerts de musique classique en collaborant avec de grands orchestres européens, tels que l’Orchestre Philharmonique de Radio France, Les Virtuoses de Moscou, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Orchestre Philharmonique de Saint- Pétersbourg, Royal Philharmonic Orchestra (RPO), Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Oslo Philharmonic Orchestra et beaucoup d’autres.

Elle vit aujourd’hui au Maroc aux portes du désert.

Basée sur une technique très ancienne que l’on retrouve chez les moines boudhistes, les Amérindiens, les Aborigènes d’Australie la technique du dessin sur sable consiste à dessiner en

versant du sable coloré ou non sur une surface plane. A l’aide d’une table lumineuse rediffusée sur le grand écran du cinéma, Marina fait naître en quelques secondes ses dessins qui se

transforment au rythme de l’histoire du chef d’oeuvre de Saint-Exupéry à laquelle elle donne vie, sous les yeux émerveillés des spectateurs adultes et enfants. C’est un moment unique et

magique !

Spectacle visuel et musical, on pourra entendre entre autres des oeuvres de Vivaldi, Bach, Piazzola, Mozart… La lecture du texte sera donnée par le comédien Nollane Charonnet.

L’associaZon reste ainsi fidèle à son ADN Spectacles insolites dans les lieux atypiques

Marina Sosnina, une des plus grandes dessinatrices sur sable en Europe, nous fait l’honneur de venir présenter Le Pe4t Prince de SAINT EXUPERY.

En effet, depuis 2007, Marina Sosnina parZcipe aux concerts de musique classique en collaborant avec de grands orchestres européens, tels que l’Orchestre Philharmonique de Radio France, Les Virtuoses de Moscou, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Orchestre Philharmonique de Saint- Pétersbourg, Royal Philharmonic Orchestra (RPO), Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Oslo Philharmonic Orchestra et beaucoup d’autres.

Elle vit aujourd’hui au Maroc aux portes du désert.

Basée sur une technique très ancienne que l’on retrouve chez les moines boudhistes, les Amérindiens, les Aborigènes d’Australie la technique du dessin sur sable consiste à dessiner en

versant du sable coloré ou non sur une surface plane. A l’aide d’une table lumineuse rediffusée sur le grand écran du cinéma, Marina fait naître en quelques secondes ses dessins qui se

transforment au rythme de l’histoire du chef d’oeuvre de Saint-Exupéry à laquelle elle donne vie, sous les yeux émerveillés des spectateurs adultes et enfants. C’est un moment unique et

magique !

Spectacle visuel et musical, on pourra entendre entre autres des oeuvres de Vivaldi, Bach, Piazzola, Mozart… La lecture du texte sera donnée par le comédien Nollane Charonnet.

L’associaZon reste ainsi fidèle à son ADN Spectacles insolites dans les lieux atypiques .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 17:30:00

fin : 2024-02-24

Place Robert de Flers Cinéma Le Concorde

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

L’événement Conte musical « Le Petit Prince » Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Terre d’Auge Tourisme