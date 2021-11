Conte musical ” Le Petit Prince ” Pin, 19 décembre 2021, Pin.

Conte musical ” Le Petit Prince ” Pin

2021-12-19 – 2021-12-19

Pin Haute-Saône Pin

L’orchestre d’harmonie de Pin-Emagny, organisera un concert d’hiver, il présenteront le Petit Prince – conte musical – , le dimanche 19 décembre 2021 à 16 h 00 à l’Eglise de Pin. « Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais peu d’entre elles s’en souviennent ». Pour ce retour en concert après une période marquée par la crise sanitaire, les musiciens de l’OHPE vous proposent de redécouvrir le chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry qui nous montre le sens de la vie, mis en lumière par le langage universel de la musique. Un choix de textes intimement tressés avec une musique douce et vivante vous projetteront dans l’univers infiniment grand et infiniment petit du livre le plus lu au monde. Conception & Direction Musicale, Pascal BOUTON, Narration, Estelle JEANVOINE. Réservation obligatoire sur internet: www.ohpe.net tarif unique 5€ – Gratuit -12 ans. Le pass sanitaire sera exigé.

infos@ohpe.net https://www.ohpe.net/

dernière mise à jour : 2021-11-15 par