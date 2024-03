Conte musical Le Petit Prince de Saint Exupéry Au conservatoire Tyndo Thouars, dimanche 9 juin 2024.

Le Com’Thouarmonie du conservatoire et l’ensemble orchestral Lys Haut Layon vous proposent le conte musical Le Petit Prince pour narrateur et orchestre d’harmonie, arrangée musicalement par Angelo Sormani, qui s’inspire du célèbre conte de Saint-Exupéry.

Dans cette version présentée, la musique qui accompagne les aventures du Petit Prince d’une planète à l’autre confère une dimension magique au spectacle. Orchestres, narrateur, partie visuelle, participent à la création d’un spectacle réunissant parfaitement le côté narratif, l’interprétation et la communication. Pour la partie visuelle du spectacle, le conservatoire a fait appel au savoir-faire des élèves et professeurs de l’école municipale d’arts plastiques.

En première partie, l’orchestre à l’école Anatole France, dirigé par Eric Fradin, montera sur la scène du conservatoire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 15:30:00

fin : 2024-06-09

Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@maisonduthouarsais.com

L’événement Conte musical Le Petit Prince de Saint Exupéry Thouars a été mis à jour le 2024-03-26 par Maison du Thouarsais