Conte musical “Le Lac des cygnes” // Festival Ad Lib Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Finistère

Conte musical “Le Lac des cygnes” // Festival Ad Lib Carantec, 6 juin 2022, Carantec. Conte musical “Le Lac des cygnes” // Festival Ad Lib Cinema Etoile 11 Rue Duquesne Carantec

2022-06-06 18:00:00 – 2022-06-06 Cinema Etoile 11 Rue Duquesne

Carantec Finistère Rendez-vous pour cette 7ème édition du Festival de Musiques Ad Lib. Profitez de cette parenthèse musicale et de ce festival classique & groove de Carantec & du pays de Morlaix ! Redécouvrez le célèbre conte musical “Le Lac des cygnes”, ballet en 4 actes mis en musique par P. I. Tchaïkovski, suivi d’un verre offert par le festival ! Inspiré par une légende allemande : à la veille de l’anniversaire de son fils le Prince Siegfried, la Reine lui demande de choisir une fiancée parmi les invitées. Passe dans le ciel un vol de cygnes…

C’est l’une des œuvres les plus célèbres du musicien russe, dont nous connaissons tous les principales mélodies.

Il y a quelques années, elle était le thème du film « Black Swan », interprété par N. Portmann. Laure Bourrières, récitante

Frédéric Lagarde, piano Informations pratiques :

Durée : 45 minutes

Tout public : À partir de 5 ans musiquesadlib@gmail.com +33 2 98 67 00 43 http://www.musiquesadlib.com/ Rendez-vous pour cette 7ème édition du Festival de Musiques Ad Lib. Profitez de cette parenthèse musicale et de ce festival classique & groove de Carantec & du pays de Morlaix ! Redécouvrez le célèbre conte musical “Le Lac des cygnes”, ballet en 4 actes mis en musique par P. I. Tchaïkovski, suivi d’un verre offert par le festival ! Inspiré par une légende allemande : à la veille de l’anniversaire de son fils le Prince Siegfried, la Reine lui demande de choisir une fiancée parmi les invitées. Passe dans le ciel un vol de cygnes…

C’est l’une des œuvres les plus célèbres du musicien russe, dont nous connaissons tous les principales mélodies.

Il y a quelques années, elle était le thème du film « Black Swan », interprété par N. Portmann. Laure Bourrières, récitante

Frédéric Lagarde, piano Informations pratiques :

Durée : 45 minutes

Tout public : À partir de 5 ans Cinema Etoile 11 Rue Duquesne Carantec

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Carantec, Finistère Autres Lieu Carantec Adresse Cinema Etoile 11 Rue Duquesne Ville Carantec lieuville Cinema Etoile 11 Rue Duquesne Carantec Departement Finistère

Carantec Carantec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carantec/

Conte musical “Le Lac des cygnes” // Festival Ad Lib Carantec 2022-06-06 was last modified: by Conte musical “Le Lac des cygnes” // Festival Ad Lib Carantec Carantec 6 juin 2022 Carantec finistère

Carantec Finistère