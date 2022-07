Conte musical Le Donjon Le Donjon Catégories d’évènement: Allier

Le Donjon

Conte musical Le Donjon, 28 juillet 2022, Le Donjon. Conte musical

30 rue Emile Guillaumin Le Donjon Allier Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

2022-07-28 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-28 Le Donjon

Allier Le Donjon Conte musical de Tommy Chiche « Le Voyage de Linou » suivi d’un goûter. +33 4 70 99 52 77 Le Donjon

dernière mise à jour : 2022-07-26 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

Détails Catégories d’évènement: Allier, Le Donjon Autres Lieu Le Donjon Adresse 30 rue Emile Guillaumin Le Donjon Allier Office de tourisme Entr'Allier Besbre et Loire Ville Le Donjon lieuville Le Donjon Departement Allier

Le Donjon Le Donjon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-donjon/

Conte musical Le Donjon 2022-07-28 was last modified: by Conte musical Le Donjon Le Donjon 28 juillet 2022 30 rue Emile Guillaumin Le Donjon Allier Office de tourisme Entr'Allier Besbre et Loire

Le Donjon Allier