conte musical l’accordéon de l’oncle Gaston salle des fêtes de Crozon sur Vauvre,Crozon-sur-Vauvre (36)

conte musical l’accordéon de l’oncle Gaston salle des fêtes de Crozon sur Vauvre,Crozon-sur-Vauvre (36), 30 avril 2022, . conte musical l’accordéon de l’oncle Gaston

salle des fêtes de Crozon sur Vauvre, Crozon-sur-Vauvre (36), le samedi 30 avril à 19:00

La mairie de Crozon sur Vauvre vous invite au spectacle de conte musical: **L’accordéon de l’oncle Gaston.** **Samedi 30 avril 2022 à 19H** salle des fêtes de Crozon sur Vauvre entrée gratuite spectacle familial à partir de 5 ans. *source : événement [conte musical l’accordéon de l’oncle Gaston](https://agendatrad.org/e/36251) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

avec L’accordéon de l’oncle Gaston salle des fêtes de Crozon sur Vauvre,Crozon-sur-Vauvre (36) salle des fêtes de Crozon sur Vauvre, 36140 Crozon-sur-Vauvre, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T19:00:00 2022-04-30T23:00:00

Détails Autres Lieu salle des fêtes de Crozon sur Vauvre,Crozon-sur-Vauvre (36) Adresse salle des fêtes de Crozon sur Vauvre, 36140 Crozon-sur-Vauvre, France lieuville salle des fêtes de Crozon sur Vauvre,Crozon-sur-Vauvre (36)

salle des fêtes de Crozon sur Vauvre,Crozon-sur-Vauvre (36) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//