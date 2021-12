Conte musical : La Planète Verte Montivilliers, 5 avril 2022, Montivilliers.

Par Les Pieds S’Entêtent

La Planète Verte est un conte musical éco-responsable qui a pour but de sensibiliser les jeunes générations aux défis environnementaux.

Les artistes-musiciens normands du groupe Les Pieds S’Entêtent interprètent leurs chansons francophones et les mettent en cohérence dans un scénario de science-fiction qui dévoile un monde à sauver en urgence. Au cœur de l’aventure, le voyage dans le temps est le vecteur principal de l’intrigue et permet de garder espoir même dans les situations environnementales les plus complexes.

Mardi 5 avril 2022 à 20h30

Lieu de rendez-vous : Salle Michel Vallery

Durée : 45 min.

Tarif : 12 €

culturel@ville-montivilliers.fr +33 2 35 55 76 36 https://www.ville-montivilliers.fr/programmation/la-planete-verte-les-pieds-sentetent/#content

