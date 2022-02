conte musical: « La Pétoche » Brives-Charensac Brives-Charensac Catégories d’évènement: Brives-Charensac

Haute-Loire

conte musical: « La Pétoche » Brives-Charensac, 27 avril 2022, Brives-Charensac. conte musical: « La Pétoche » Maison pour tous 1, avenue de Coubon Brives-Charensac

2022-04-27 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-27 Maison pour tous 1, avenue de Coubon

Brives-Charensac Haute-Loire EUR Cie Idylle en résidence d’artistes

Conte musical et chorégraphique jeune public

La Pétoche, à travers le récit des aventures de la petite vache, rassemble une partie des peurs que l’enfant peut ressentir à divers moments de la journée. +33 4 71 02 45 69 https://www.maisonpourtous-brives43.fr/ Maison pour tous 1, avenue de Coubon Brives-Charensac

dernière mise à jour : 2021-10-08 par

Détails Catégories d’évènement: Brives-Charensac, Haute-Loire Autres Lieu Brives-Charensac Adresse Maison pour tous 1, avenue de Coubon Ville Brives-Charensac lieuville Maison pour tous 1, avenue de Coubon Brives-Charensac Departement Haute-Loire

conte musical: « La Pétoche » Brives-Charensac 2022-04-27 was last modified: by conte musical: « La Pétoche » Brives-Charensac Brives-Charensac 27 avril 2022 Brives-Charensac Haute-Loire

Brives-Charensac Haute-Loire