Conte musical La Peau du Pou avec Pierre Delye accompagné d’un musicien Duras, vendredi 15 mars 2024.

Conte musical avec Pierre Delye accompagné d’un musicien.

Tiré du roman jeunesse Caprices, c’est fini ! paru chez Didier Jeunesse (2015).

Quand elle a eu l’âge de faire tourner la tête aux garçons, certains s’en sont dévissé le cou. D’autres aux oreilles décollées se sont envolés comme autant d ‘hélicoptères improbables. D’autres… Elle était belle, têtue aussi et surtout capricieuse. Alors elle leur a dit qu’elle n’épouserait personne, jamais.

La Peau du Pou est une réadaptation contemporaine d’un conte traditionnel. Dans un répertoire des plus étonnants, une princesse ainsi qu’un bûcheron, un père de héros, un roi, un pou XXXXXXXL, un vieux mystérieux, un riche très riche, un pauvre pas si pauvre et des tas d’idiots s’engagent dans l’aventure sous des décors grandioses. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Salle du Foirail

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

