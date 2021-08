Saint-Germain-en-Laye Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Conte musical « La maison qui ne dormait jamais » Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Ce conte fantastique, signé par le dramaturge Olivier Cohen, raconte comment la décision des autorités de faire passer une route en bordure de jardin peut altérer la vie quotidienne d’une maison heureuse, de « cette maison toute simple, pas bien grande, à l’orée d’un village ». La musique de [Graciane Finzi](http://graciane-finzi.com/index.html) se mêle aux mots d’Olivier Cohen pour faire vivre ce conte fantastique : sur scène, musiciens de [l’Ensemble Calliopée](http://ensemblecalliopee.com/) et un récitant joignent leurs arts pour raconter les rebondissements de cette histoire… Un message très actuel sur les thèmes de la nature face à l’urbanisation, de la foi en la liberté et la force de l’imagination. Avec les musiciens de l’Ensemble Calliopée : Karine Lethiec, alto et direction artistique Diana Ligeti, violoncelle Aude Giuliano, accordéon Carjez Gerretsen, clarinette Et la présence exceptionnelle de la compositrice Graciane Finzi en tant que récitante

Sur réservation, dans la limite des places disponibles

Ce conte musical raconte comment une maison toute simple, pas bien grande, à l’orée d’un village va être perturbée par la construction d’une route en bordure de son jardin. Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château – Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:40:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:40:00

