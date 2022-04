Conte musical – La flûte magique de Luna Tonneins, 15 avril 2022, Tonneins.

EUR “La flûte magique de Luna” est un conte musical de Blaz Pucihar en partenariat avec les classes de flûte traversière et piano de l’enseignement musical des Pompons Bleus, l’association Lire et Faire Lire et la Médiathèque Municipale de Tonneins.

Renseignements et inscriptions : Médiathèque Municipale, 05 53 84 57 58 ou bibliotheque@mairie-tonneins.fr

L’illustration est réalisée par les élèves de l’Enseignement Musical des Pompons Bleus.

