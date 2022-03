CONTE MUSICAL – LA FLUTE MAGIQUE DE LUNA Servian, 14 mai 2022, Servian.

CONTE MUSICAL – LA FLUTE MAGIQUE DE LUNA Servian

2022-05-14 17:30:00 – 2022-05-14

Servian Hérault

Entre musiques et textes, Luna et sa flûte magique vous transportera à travers des aventures féériques. Partez à la découverte de paysages et à la rencontre des nouveaux amis de Luna, une tortue de mer, un tigre de Sibérie, un dauphin ou encore un dragon…

Ce spectacle est issu d’une collaboration entre une dizaine de professeurs de flûte traversière de la région Occitanie et d’une centaine d’élèves flûtistes des écoles de musique et conservatoire de Béziers Méditerranée, Carcassonne Agglo, Grand Narbonne, Leucate, Capestang, Coursan, Vendres, Agde, Limoux, Bragues et Castelnaudary.

Entrée libre – Réservation auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée

conservatoire BM

Servian

