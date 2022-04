Conte musical : La cacophonie des émotions Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marignane Bouches-du-Rhône Marignane La cacophonie des émotions est un conte musical d’Olivier et de Muriel Vonderscher.

“… Comme le petit Noé, entrons dans notre jardin secret et mettons des couleurs sur nos joies, nos peurs, nos chagrins…

Essayons alors de comprendre nos émotions pour reconnaître ce qui nous anime, nous apaise ou pour rencontrer des amis.” Que diriez-vous d’un joli voyage au pays des émotions ?

