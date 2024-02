Conte musical Hansel et Gretel Auditorium du Conservatoire Montbéliard, vendredi 12 avril 2024.

Pour quatuor de cors et récitant

Entrez dans l’univers des contes de Grimm pour faire vivre aux petits comme aux grands enfants un moment enchanté et enchanteur…

Il était une fois, Hansel et Gretel, deux enfants, partis dans la forêt sur ordre de leurs parents, cueillir des fruits pour le dîner…

Mais voilà, dans cette forêt vit une sorcière, et les deux enfants vont bientôt faire sa rencontre.

L’opéra d’Humperdinck (1854 1921), ici arrangé pour quatre cors et un récitant nous propulse dans une ambiance mystérieuse, feutrée et chaleureuse.

Avec Quatucor: Sylvain Guillon, Martin Angster, Emma Cottet, Grégoire Nenert, cor et Baptiste Masson, récitant…

Gratuit dans la limite des places disponibles EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

