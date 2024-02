CONTE MUSICAL Guzargues, samedi 2 mars 2024.

Tout public dès 4 ans

Durée 50 min

Présentation:

Noémie, son meilleur ami, il est au fond du jardin chez papi et mamie. Quand elle vient il est toujours là. Quand il la voit arriver de loin, il est tellement content qu’il remue ses bras comme pour lui dire Allez, viens ! . Il en a plein de bras, des petits en haut et des grands plus bas. Parce que son meilleur ami à Noémie… c’est un arbre ! Un cerisier. Il faut le voir en fleurs son copain… Il faut le voir couvert de fruits son ami… Il est beau, il est grand. Elle en voit des choses Noémie quand elle monte tout en haut…

Mais que s’est-il passé ? Toutes les fleurs de la mamie ont disparu… Pourtant elle leur jouait souvent de la trompette La musique, c’est bon pour les plantes ! . Mais où sont-elles parties les fleurs ? Et comment faire pour aller les chercher ? Pas si simple la vie pour Noémie chez papi et mamie…

Distribution:

De et par Alain Vidal

Collaboration artistique Marie Vidal

Production Cie Arthéma .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 16:00:00

fin : 2024-03-02 16:50:00

55 rue des Mazes

Guzargues 34820 Hérault Occitanie

