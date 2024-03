Conte musical Figure de Proue Cinéma Eden Théâtre La Ciotat, samedi 23 mars 2024.

Le Lions Club La Ciotat Lumières, en partenariat avec l’association Les Lumières de l’Éden, vous invite à assister à ce conte musical.

Un voyage poétique dans l’espace et dans le temps.

Dans ce voyage, Nicole et Marc Labrucherie accompagnés de

Brigitte et Philippe Ley, au violon et violoncelle, vous emmènent dans une aventure poétique et philosophique.

Sur un navire de la flotte de Louis XIV, La figure de Proue, petit être bien vivant, nous emmène entre découvertes et combats, sur le chemin de la tolérance et de l’altérité.

Dans ce voyage s’affronte le meilleur, et la férocité de l’homme.

Entre amour et jalousie, de sombres batailles se produisent.

Pour ceux qui sont restés à quai, la pluie, le vent, la lune apportent les nouvelles.

Une lune observatrice et accueillante, qui un jour les rapprochera.



Soirée proposée par le Lions Club la Ciotat Lumières au profit des œuvres sociales du Club pour le bien être d’autrui. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 18:30:00

fin : 2024-03-23 19:45:00

Cinéma Eden Théâtre 25 boulevard Georges Clemenceau

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur maguy.ghiotto@gmail.com

