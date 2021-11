Bellême Bellême Bellême, Orne Conte musical familial « Pestacle Rouge » – Bellême Noel Bellême Bellême Catégories d’évènement: Bellême

Orne

Conte musical familial « Pestacle Rouge » – Bellême Noel Bellême, 19 décembre 2021, Bellême. Conte musical familial « Pestacle Rouge » – Bellême Noel Bellême

2021-12-19 16:00:00 – 2021-12-19

Bellême Orne Conte musical familial « Pestacle Rouge » en l’église St Sauveur avec la compagnie les « illustres Enfants Juste » Conte enfant 3-10 ans et tout public avec une poulette, une galette, deux cuillères trois accordéons et un loup … d’après le petit chaperon rouge de Charles Perrault Masque et pass sanitaire Conte musical familial « Pestacle Rouge » en l’église St Sauveur avec la compagnie les « illustres Enfants Juste » Conte enfant 3-10 ans et tout public avec une poulette, une galette, deux cuillères trois accordéons et un loup … d’après le petit… Conte musical familial « Pestacle Rouge » en l’église St Sauveur avec la compagnie les « illustres Enfants Juste » Conte enfant 3-10 ans et tout public avec une poulette, une galette, deux cuillères trois accordéons et un loup … d’après le petit chaperon rouge de Charles Perrault Masque et pass sanitaire Bellême

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bellême, Orne Autres Lieu Bellême Adresse Ville Bellême lieuville Bellême