Conte musical Fabuleux voyage d’ARWENN Loudéac, 17 juin 2022, Loudéac.

Conte musical Fabuleux voyage d’ARWENN Médiathèque 66 rue de Cadélac Loudéac

2022-06-17 – 2022-06-17 Médiathèque 66 rue de Cadélac

Loudéac Côtes d’Armor Loudéac

En préambule à la Fête de la musique organisée sur la ville

L’ADECAD (atelier spectacle du Moulin à son) et l’atelier théâtre d’objet du foyer Bel orient présentent une mise en son, en lumière et en ombre de l’album jeunesse « tous les monstres ont peur du noir » de Michaël Escoffier et Kris di Giacomo.

Tout public à partir de 5 ans. Durée 30 minutes. Sur inscription. Gratuit.

Réservé aux amateurs de monstres, de cauchemars, d’ombres, d’orages et de chaussettes.

bibliotheque.loudeac@wanadoo.fr +33 2 96 28 16 13 http://mediatheque.ville-loudeac.fr/

Médiathèque 66 rue de Cadélac Loudéac

