Conte musical Fabuleux voyage d’Arwenn, 29 juin 2022, .

Conte musical Fabuleux voyage d’Arwenn

2022-06-29 – 2022-06-29

« Un beau jour, Arwenn embarque sur un immense voilier pour réaliser son rêve et découvrir de lointains pays. Depuis sa Bretagne natale, cap sur l’Inde et la Tunisie ! Elle invite des musiciens de ces pays à la rejoindre pour jouer ensemble, des musiques métissées. Mais c’est la cacophonie…Charlotte Courtois, auteure de ce conte musical, vous emmène en voyage avec Arwenn et vous raconte la (véritable) aventure humaine qui a mené à sa création. »

Tout public à partir de 5 ans. Gratuit, sur inscription.

