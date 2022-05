Conte musical et poétique : « Fée du Pain » à Fréteval

Conte musical et poétique : « Fée du Pain » à Fréteval, 4 juin 2022, . Conte musical et poétique : « Fée du Pain » à Fréteval

2022-06-04 15:00:00 – 2022-06-04 Conte musical et poétique : « Fée du Pain » à Fréteval. « Lors d’un long voyage sur les terres latines, à la recherche de temps, de sens, Hélène travaille dans une ferme en Argentine où elle apprend pour la première fois à faire du pain à la main. Cet apprentissage fait naître, petit à petit une révélation : un amour pour le pain ! Ce conte commence avec Lucienne, cette voyageuse qui traverse les villages et les montagnes à pied avec la soif de rencontres… Dans ses voyages elle a une requête toute particulière, elle est à la recherche du pain à l’ingrédient secret, le pain sacré.

Seule une femme détient ce secret : la fée du pain. Et Lucienne a bien l’intention de vous la faire rencontrer car tout le monde devrait se rappeler de ce secret… » Réservation recommandée. Ce conte est proposé par Hélène Mouton. Conte intergénérationnel. Dès 2 ans. otihv@cchv41.fr +33 2 54 82 35 01 Conte musical et poétique : « Fée du Pain » à Fréteval. « Lors d’un long voyage sur les terres latines, à la recherche de temps, de sens, Hélène travaille dans une ferme en Argentine où elle apprend pour la première fois à faire du pain à la main. Cet apprentissage fait naître, petit à petit une révélation : un amour pour le pain ! Ce conte commence avec Lucienne, cette voyageuse qui traverse les villages et les montagnes à pied avec la soif de rencontres… Dans ses voyages elle a une requête toute particulière, elle est à la recherche du pain à l’ingrédient secret, le pain sacré.

Seule une femme détient ce secret : la fée du pain. Et Lucienne a bien l’intention de vous la faire rencontrer car tout le monde devrait se rappeler de ce secret… » Réservation recommandée. Helene Mouton dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville