Ses instruments de musique de l’époque médiévale (vièle à archet, tambourin à cordes, flûte d’harmonie, flûte en corne…) seront mis au service d’un conte musical envoûtant pour tous publics.

Le luthier Serge Cladères présente avec passion la fabrication de cordes en boyau utilisées pour les instruments de musique, la reliure ancienne, les arcs … Chateau de Montaner chateau de montaner, 64 460 montaner Montaner Pyrénées-Atlantiques

