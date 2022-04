Conte musical En route pour Tombouctou Les Orres Les Orres Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Les Orres

Conte musical En route pour Tombouctou Les Orres, 20 avril 2022, Les Orres.

2022-04-20

Trois contes se conjuguent pour partir « En route pour Tombouctou ». Trois histoires avec chacune son héros : un merle voyageur, une fourmi intrépide et un tout petit roi en quête d'amour. Les uns comme les autres sont animés par le voyage.

