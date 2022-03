CONTE MUSICAL – EMILIE JOLIE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Décédé en 2021, le Conservatoire Béziers Méditerranée a souhaité rendre hommage au compositeur Philippe Chatel en interprétant Émilie Jolie. L’histoire de cette petite fille rêvant d’être le personnage principal de son propre conte est un incontournable de la chanson française.

Fruit d’une année de travail, les 150 élèves en première et deuxième année de chant choral au conservatoire vous présenteront ce projet. Ils seront accompagnés par des élèves en cycle 3 de musique actuelle. Entrée libre, réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

