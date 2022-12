Conte Musical – Desnonimo Saint-Martin-de-Seignanx, 13 janvier 2023, Saint-Martin-de-Seignanx .

Conte Musical – Desnonimo

Avenue de Barrère Salle camiade Saint-Martin-de-Seignanx Landes Salle camiade Avenue de Barrère

2023-01-13 15:00:00 – 2023-01-13 17:00:00

Salle camiade Avenue de Barrère

Saint-Martin-de-Seignanx

Landes

EUR L’aventure Desnonimo a commencé en 2017 alors que Louise Tossut était encore étudiante au conservatoire des Landes.Travaillant auprès d’enfants et engagée en faveur de la sensibilisation à l’art sous toutes ses formes, l’envie de proposer un spectacle à destination des plus petits est née très naturellement. L’idée de s’inspirer des chantefables est apparue de manière tout aussi spontanée, une réminiscence de l’enfance où sa mère lui lisait les textes de Desnos.Desnonimo est un univers plein de douceur où l’on découvre des animaux plus colorés les uns que les autres. Des animaux issus des chantefables de Robert Desnos qui viennent à notre rencontre de manière surprenante, parfois amusante mais souvent poétique.Un concert aux esthétiques variées des musiques actuelles, accessible dès le plus jeune âge, qui invite à rêver, chanter… et pourquoi pas danser !

RDV à 15h à la salle Camiade.

L’aventure Desnonimo a commencé en 2017 alors que Louise Tossut était encore étudiante au conservatoire des Landes.Travaillant auprès d’enfants et engagée en faveur de la sensibilisation à l’art sous toutes ses formes, l’envie de proposer un spectacle à destination des plus petits est née très naturellement. L’idée de s’inspirer des chantefables est apparue de manière tout aussi spontanée, une réminiscence de l’enfance où sa mère lui lisait les textes de Desnos.Desnonimo est un univers plein de douceur où l’on découvre des animaux plus colorés les uns que les autres. Des animaux issus des chantefables de Robert Desnos qui viennent à notre rencontre de manière surprenante, parfois amusante mais souvent poétique.Un concert aux esthétiques variées des musiques actuelles, accessible dès le plus jeune âge, qui invite à rêver, chanter… et pourquoi pas danser !

RDV à 15h à la salle Camiade.

+33 6 48 32 39 02

Salle camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx

dernière mise à jour : 2022-12-20 par