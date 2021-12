Conte Musical de la Chorale Esperanza Meyssac Meyssac, 31 décembre 2021, MeyssacMeyssac.

La fête de Noël, c’est le temps de la joie, l’occasion de raviver notre espérance, et de gouter aux bienfaits de vivre ensemble. Voilà ce que la chorale Esperanza vient vivre avec vous, cette année encore, à l’occasion de ses concerts. Cette chorale polyphonique se fonde sur l’amitié entre les jeunes choristes. Depuis 8 ans, ils travaillent deux semaines par an différents registres musicaux : le chant sacré, le gospel, la variété… Cette année la beauté du chant s’articule avec la mise en scène d’un conte pour révéler la magie, la puissance et la profondeur de la fête de Noël. Vacanciers de passage et résidents de longue date, musiciens et curieux, petits et grands, venez voyager, partager avec nous ce moment hors du temps.

Les dons sont reversés au Secours Catholique afin de soutenir les initiatives caritatives dans

la région.

