[CONTE MUSICAL / CULTUR'BUS] ÉVA PAS À PAS ! Launaguet

[CONTE MUSICAL / CULTUR'BUS] ÉVA PAS À PAS !

Launaguet, le dimanche 17 avril à 10:45

Départ en bus à 9h30 de la salle des fêtes de Launaguet Conte musical à partir de 5 ans – Durée: 1h15 – Orchestre National du Capitol – Direction: Christophe Mangou – Récitante: Elsa Gelly Plutôt que de raconter à sa petite- lle les mêmes histoires chaque soir, Han- nah, sa grand-mère, décide de donner à éva une boîte mystérieuse. se trouvent à l’intérieur ses chaussons de danse, de l’époque où elle était petit rat, puis dan- seuse étoile à l’Opéra de Paris… et un album-photo. éva s’endort et se prend à rêver des pays que sa grand-mère a par- courus. Un conte musical qui emmène les tout-petits à la découverte de l’orchestre. **// Tarifs : 20 € / 5 €** _(- de 27 ans)_ **// Inscriptions du 1er au 17 mars à culture@mairie-launauguet.fr** ÉVA PAS À PAS ! Dimanche 17 avril à 10h45 à la Halle aux grains Launaguet Launaguet Launaguet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T10:45:00 2022-04-17T12:00:00

