le dimanche 20 juin à Les Jardins du Muséum

**Des récits, des histoires, mythes et légendes autour du thème de l’eau dans 21 villes et villages d’Afrique. ** Pour écrire ce spectacle, les artistes ont collecté des récits, des histoires, mythes et légendes autour du thème de l’eau dans 21 villes et villages du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Cap Vert, de la Guinée, du Liberia, du Niger et de la Sierra Leone. De la féérie du royaume océan dirigé par Mami-Watta la reine-mère, déesse de l’eau, à la ruse d’Akendêwa, l’araignée barbue aux pattes fragiles, du créateur de la danse de l’eau en passant par le fabuleux destin de la Belle Sadjo et de son hippopotame Mali ; chacun raconte son histoire d’eau. ### Plus d’infos [Site du museum](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=641197) ![]() ### Infos pratiques * Dimanche 20 juinà 11h & 15h

Accès libre dans la limite des places disponibles, inclus dans le billet d’entrée.

Culture

Les Jardins du Muséum Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2021-06-20T11:00:00 2021-06-20T11:59:00;2021-06-20T15:00:00 2021-06-20T15:59:00