Conte musical, chansons du brésil « Joao le poisson et Marina la papillonne » Comédie nation, 6 novembre 2022, Paris.

Du dimanche 06 novembre 2022 au dimanche 22 janvier 2023 :

dimanche

de 11h00 à 12h00

Tarif Adulte/Enfant: 12€ / 10€* Tarif Réduit Adulte/Enfant: 10€ / 8€*

Quand un petit poisson des favelas rencontre une papillonne.

João est un poisson de Salvador de Bahia, Marina est une mignonne petite papillonne de l’île de Rhodes qui, fuyant un mariage arrangé avec l’aide de Poséidon (en personne), se trouve recueillie après une terrible tempête par l’animal aquatique… Une histoire d’amour improbable qui parle d’exil, d’inégalités et de tolérance et raconte surtout, sous la forme d’un conte musical illustré et joyeux, la belle vitalité de la musique et de la culture traditionnelles brésiliennes.

Aux manettes : Marianne Feder et Vincent Muller, du duo Vicente e Marianna, chevilles ouvrières des Musiterriens, et de nombreux ateliers à la Philharmonie et pour le festival Banlieues Bleues. Marianne Feder avait aussi animé plusieurs ateliers chants pour Paris Mômes durant le confinement. Sur scène, ils sont accompagnés par Julio Gonçalves aux percussions et Ricardo Feijao à la basse. Adaptation jeune public de leur premier album, le spectacle mêle compositions originales et musiques et chants traditionnels.

João le poisson et Marina la papillonne

A partir de 6 ans à la Comédie Nation

Les dim 6, 13 et 20 novembre, 4, 11 et 18 décembre et 8 janvier à 11 h

Tarif : 12 €, réduit : 10 €

Comédie nation 77 rue de Montreuil 75011 Paris

Contact : http://www.comedienation.fr/content/jo-o-le-poisson-et-marina-la-papillonne 01 48 05 52 44 https://www.facebook.com/VicenteMarianna/ https://www.facebook.com/VicenteMarianna/ http://www.comedienation.fr/content/jo-o-le-poisson-et-marina-la-papillonne

Photo Tijana Pakic, Illustrations Agathe Raciazeck