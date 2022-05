Conte musical “Aux loups !”, 2 juin 2022, .

Conte musical “Aux loups !”

2022-06-02 – 2022-06-04

En 2006, la forge Thomé-Génot de Nouzonville fermait ses portes après avoir été confiée à un fond d’investissement américain qui avait consciencieusement pillé ce fleuron de la métallurgie régionale pour n’en laisser qu’une friche abandonnée.Comment a-t-on pu en arriver là ? Entre enquête d’investigation, polar et conte des temps modernes, Rainer Sievert s’empare de ce fait divers pour tenter de comprendre. Sur un mode à la fois ironique et tragique, il nous dépeint l’entreprise, le village, les ouvriers laissés sur le carreau, les patrons-voyous réfugiés aux États-Unis… Dans la tradition du cabaret allemand, il s’interroge tel un candide et démêle les rouages financiers, politiques, administratifs et sociaux d’une affaire régie par un système mondialisé.Une pièce salutaire et férocement drôle, un théâtre citoyen qui nous instruit et nous rappelle que l’esclavage économique n’est pas forcément une fatalité…

rp.louisjouvet@orange.fr +33 3 24 39 67 75

