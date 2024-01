Conte musical au théâtre Mandapa Théâtre Mandapa Paris, 12 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 12 janvier 2024

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant

Plein tarif : 16 euros

Moins de 15 ans : 8 euros

Tarif réduit : 12 euros

Un spectacle de contes où la parole musicale se tresse avec les harmonies épurées de folklores et de compositions inventives.

Du Nord-Est de la Mongolie et de la Chine au pays du Soleil Levant, un imaginaire se joue des frontières et réunit le continent aux archipels de la mer du Japon. Là, femmes-oiseaux, hommes-loups, esprits des arbres et artistes illuminés, se fondent dans un légendaire magique et raffiné pour faire le portrait de l’aube.

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Paris

Contact : https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/le-portrait-de-laube-imaginaire-de-manchourie-et-du-soleil-levant

