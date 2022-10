Conte Musical : Au pied de mon arbre Lalbenque, 9 décembre 2022, Lalbenque.

Conte Musical : Au pied de mon arbre

Salle des fêtes Lalbenque Lot

2022-12-09 – 2022-12-09

Lalbenque

Lot

12 EUR Cie Création Ephémère

Ecriture, mise en scène et musiques originales : Vincent Dubus

Voix, chants, musique : Marie des Neiges Flahaut et Vincent Dubus

Comédien et manipulation : Kévin Pérez

«Au pied de mon arbre» est l’histoire d’une amitié entre un petit garçon

et un arbre. Une histoire musicale et poétique sur ce que la nature nous

donne et ce que nous lui devons. Une histoire sur le passage de l’enfance

à l’âge adulte et la nécessité de préserver notre environnement pour les

générations futures. Une histoire pour petites et grandes oreilles qui se

déploie tout en douceur.

Tout public à partir de 3 ans

Durée : 1h00

®Cie_Création_Ephémère

Lalbenque

