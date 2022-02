Conte musical au musée Cernuschi avec la Médiathèque musicale de Paris Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Conte musical au musée Cernuschi avec la Médiathèque musicale de Paris Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris, 9 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du samedi 09 avril 2022 au dimanche 10 avril 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit

Dans le cadre du partenariat de la Médiathèque musicale de Paris avec le musée Cernuschi. La Médiathèque musicale de Paris et le musée Cernuschi vous proposent un conte musical chinois à regarder et écouter tranquillement en famille. Raconté par la conteuse et conférencière Anne Colombe Launois Chauhan. Ce conte est mis en musique à partir des collections de vinyles de la médiathèque. Les pochettes des vinyles projetées sur un grand écran contribueront à l’immersion de l’auditeur dans l’univers du conte. Ce conte sera diffusé en continu dans l’auditorium du musée. Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris 7 avenue Velasquez Paris 75008 Contact : 01 55 80 75 30 mmp@paris.fr https://mediathequemusicaledeparis.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris https://twitter.com/MmpParis Enfants;Littérature;Musique

