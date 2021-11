Annœullin Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin, Nord Conte musical : 3 jours avant noël Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin Catégories d’évènement: Annœullin

Nord

Conte musical : 3 jours avant noël Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, 4 décembre 2021, Annœullin. Conte musical : 3 jours avant noël

le samedi 4 décembre à Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin

Trois jours avant Noël, Romain, le courageux petit lutin, finit de fabriquer tous les jouets pour que le Père Noël puisse les distribuer à temps ! Mais le matin suivant, en arrivant au pays des jouets, tous les jouets ont disparu ! Romain pourra-t-il les retrouver à temps et sauver le Noël de tous les enfants du monde ? Par la Cie du Tire Laine La Municipalité propose lors de ce spectacle une collecte de jouets, peluches, jeux, en bon état et non emballés, au profit de l’association LUDOPITAL.

Dès 3 ans – Durée 20 min – Sur réservation

3 représentations du Conte musical : 3 jours avant Noël Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T15:00:00 2021-12-04T16:00:00;2021-12-04T16:00:00 2021-12-04T17:00:00;2021-12-04T17:00:00 2021-12-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annœullin, Nord Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Adresse Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Ville Annœullin lieuville Médiathèque François Mitterrand - Annoeullin Annœullin