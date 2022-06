Conte musical

Conte musical, 18 juin 2022, . Conte musical

2022-06-18 – 2022-06-18 Venez retrouver Sandra Hangen, pour un conte musical interactif. Offrez-vous un véritable voyage sensoriel au pays de « La vache qui fait des bulles ». Une matinée que vous pourrez partager en famille avec vos petits de 8 mois à 5 ans.

