2023-03-24 10:00:00 – 2023-03-24 10:30:00

Loire-Atlantique Couffé Par Natacha Mattenet-Flecniakoska.

Atelier musical et sonore pour enfants de moins de 3 ans.

Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Par Natacha Mattenet-Flecniakoska. Atelier musical et sonore pour enfants de moins de 3 ans. Pour les enfants de 0 à 3 ans. Gratuit sur inscription. biblio.couffe@pays-ancenis.com +33 2 40 96 37 28

