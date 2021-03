Paris Ferme de Paris Paris Conte-moi les animaux de la ferme Ferme de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conte-moi les animaux de la ferme Ferme de Paris, 14 avril 2021-14 avril 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 14 avril 2021

de 15h30 à 16h30

gratuit

Promenade virtuelle Les bibliothécaires de la Médiathèque Musicale de Paris vous donnent rendez-vous pour une promenade virtuelle à la Ferme de Paris. Fermier, musicien, et conteur s’associent pour découvrir aux enfants les moutons, des chèvres, des canards, des oies et des chevaux de la ferme à travers des contes. Cette activité s’appuiera sur des supports audios et visuels. Elle convient aux enfants. Merci de vous inscrire ICI avant mercredi 12h pour recevoir le lien vous permettant d’y participer. Rendez-vous mercredi 14 avril 2021 de 15h30 à 16h30. Animations -> Autre animation Ferme de Paris 75000 Paris 75012 Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ Animations -> Autre animation Urbain;Solidaire;Insolite;Ados;Musique;Expos;Bibliothèques;En famille;Enfants

Date complète :

2021-04-14T15:30:00+02:00_2021-04-14T16:30:00+02:00

Enora-Bruna

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Ferme de Paris Adresse 75000 Ville Paris