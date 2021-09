Conte “Mémoire en short” Saint-Benoît-sur-Loire, 15 octobre 2021, Saint-Benoît-sur-Loire.

Conte “Mémoire en short” 2021-10-15 20:30:00 – 2021-10-15

Saint-Benoît-sur-Loire Loiret Saint-Benoît-sur-Loire

5 EUR – par Olivier de Robert –

dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully

“Comme les deux derniers spectacles, lui aussi raconte ses mémoires ou plus précisément, il les conte… en short ! Avec Olivier de Robert, le sport est bien plus qu’une histoire de ballon rond ou des chaussures à pointes. Le sport se joue aussi dans le registre des émotions multipliant à l’infini le registre des comédies et des tragédies. ”

SUR RESERVATION – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

OLIVIER DE ROBERT

