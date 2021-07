Carcassonne Archives départementales de l'Aude Aude, Carcassonne Conte « Même pas peur ! Ou l’enjambée des Corbières… » Archives départementales de l’Aude Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

« La trajectoire d’un personnage d’un conte collecté par Jean Guilaine dans la vallée du Lauquet : L’histoire d’une destinée individuelle, prétexte pour évoquer des histoires collectives « cru Corbières ». Contes, légendes et superstitions, récits de vies, témoignages, poésie, recueillis sur le territoire et re-palabrés pour donner naissance à une veillée où chacun peut prendre la parole… puisque, après le récit de l’épopée de Paul-sans-Peur, les « écouteurs » sont invités à devenir « diseurs », au cours d’une «parlotte» pour échanger d’autres histoires, d’autres anecdotes, racontées ou vécues dans les Corbières. » D’après le site internet de l’auteur : [http://helenebardot.fr/creations/meme-pas-peur/](http://helenebardot.fr/creations/meme-pas-peur/) Venez écouter Hélène Bardot nous conter les Corbières. Archives départementales de l’Aude 41 avenue Claude Bernard, 11000 Carcassonne Carcassonne Aude

