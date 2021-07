Muttersholtz Muttersholtz Bas-Rhin, Muttersholtz Conte : Les Singes Hurleurs Muttersholtz Muttersholtz Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Après l'édition spéciale Guyane de l'Avide Jardin 2018, les jeunes guyanais du collectif « Les Singes Hurleurs » sont de retour ! Une plongée au cœur des mythes amazoniens avec le collectif de Camopi, des conteurs adolescents, descendants des guerriers Teko Makan, Gardiens d'une forêt plus que jamais menacée, ils vous guident aux confins du fleuve Oyapock, à la rencontre de l'anaconda, des chauve-souris vampires et des femmes tapir.

