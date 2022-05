CONTE LES « POURQUOI » Ludothèque La Marelle Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

CONTE LES « POURQUOI » Ludothèque La Marelle, 7 mai 2022, Albi. CONTE LES « POURQUOI »

Ludothèque La Marelle, le samedi 7 mai à 16:30

Découverte (à partir de 5 ans) d’une très belle histoire contée par Geneviève. 16h30, ludothèque la Marelle 12 rue de la violette 05 63 54 90 85 Ouvrez grand vos oreilles Ludothèque La Marelle 12 Rue de la Violette, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T16:30:00 2022-05-07T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Ludothèque La Marelle Adresse 12 Rue de la Violette, 81000 Albi Ville Albi lieuville Ludothèque La Marelle Albi Departement Tarn

Ludothèque La Marelle Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

CONTE LES « POURQUOI » Ludothèque La Marelle 2022-05-07 was last modified: by CONTE LES « POURQUOI » Ludothèque La Marelle Ludothèque La Marelle 7 mai 2022 Albi Ludothèque La Marelle Albi

Albi Tarn