Conte « Les enfants de la préhistoire » Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

Milla traverse la vallée en flânant çà et là. Elle grimpe par-dessus un tronc échoué au bord de l'eau et aperçoit au loin, la caverne du Grand Ours. Tout à coup, il lui semble entendre des bruits…Un joli conte sur les enfants de la Préhistoire. De 5 à 8 ans. Sur inscription.

On déroule un tapis comme on ouvre un grand livre sur notre passé et l’histoire peut commencer ! Un joli conte pour sensibiliser les petits aux modes de vie des Hommes de la Préhistoire et pour comprendre comment vivaient les enfants il y a 27000 ans…

Milla traverse la vallée en flânant çà et là. Elle grimpe par-dessus un tronc échoué au bord de l’eau et aperçoit au loin, la caverne du Grand Ours. Tout est calme lorsque, tout à coup, il lui semble entendre des bruits…

Un joli conte sur les enfants de la Préhistoire, d’une durée d’1h. De 5 à 8 ans. Sur réservation. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 11:00:00

fin : 2024-04-11

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 rue du moulin

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

