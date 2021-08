Muttersholtz Muttersholtz Bas-Rhin, Muttersholtz Conte : le SensoRied en mythorama Muttersholtz Muttersholtz Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Vous vous êtes peut-être déjà promenés sur le SensoRied. Vous avez abandonnés vos chaussures pour plonger dans les sensations que vous a offert le sol. Mais savez-vous que tout ce cheminement renferme mille et une référence à un mythe grec ? Nous avons dépêché notre spécialiste de la mythologie sur place pour qu'il puisse éclaircir ce mystère ! Il partagera les résultats de son enquête avec vous et vous ouvrira les yeux sur un SensoRied inédit ! Pour tout public à partir de 7 ans. Compagnie Caktus avec Julien Tauber. Conte en déambulation pour tout public à partir de 5 ans. RDv à LaCuisine, parvis du sentier pieds nus SensoRied – places limitées +33 6 51 14 14 55

