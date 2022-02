Conte – Le roman de Renart Tonneins, 10 mars 2022, Tonneins.

Conte – Le roman de Renart Centre Culturel La Gabarre Avenue François Mitterrand Tonneins

2022-03-10 20:30:00 – 2022-03-10 21:30:00 Centre Culturel La Gabarre Avenue François Mitterrand

Tonneins Lot-et-Garonne

20 20 EUR Conte et Oralité en Lot-et-Garonne dans le cadre du Festival “Conte toujours ça m’intéresse!”.

Renart le goupil, le plus rusé, le plus malin, le plus félon nous entraine d’aventure en aventure pour le

plus grand malheur de tous et surtout de son cher compère Isengrin le loup.

Dupera-t-il la mésange ? Trompera-t-il Tiècelin le corbeau ? Volera-t-il les jambons d’Isengrin ?

Séduira-t-il la louve ? Dans le roman de Renart les animaux miment les hommes. Dans son Roman de Renart, Philippe Imbert mime les animaux.

En conservant en ancien français, expressions, tournures de phrases et vocabulaires, il nous entraine en

plein moyen-âge et garde toute la saveur de cette œuvre, fruit d’une écriture collective des XIIème et

XIIIème siècles.

– Tout Public à partir de 7 ans.

– Durée : 1h

– Tarif B

Conte Le roman de Renart.

Ville de Tonneins

Centre Culturel La Gabarre Avenue François Mitterrand Tonneins

