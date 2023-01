Conte Le Musée des armoires à histoires de Marie NAGUAL Le Mené Le Mené Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Le Vaillant Petit Ailleurs (Vassili Ollivro)

Qui sait quels secrets peut renfermer une armoire ? Des chaussettes esseulées, des photos de famille, des cartons de petits trésors enfouis sous les draps de grand-mère… ou tout simplement l’univers d’une de ces histoires que l’on croit connaître par cœur, dès que l’on entend le premier « Il était une fois… » Le musée se découvre librement ou en visite guidée, ou plutôt contée, accompagné par Vassili Ollivro.

Le Musée restera en place en visite libre le dimanche 26 février mosaique@mene.fr +33 2 96 31 47 69 Collinée Centre culturel Mosaïque Le Mené

